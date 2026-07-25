Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Водопійній 32-річний водій позашляховика BYD збив двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Жінок 35 та 37 років із травмами госпіталізували до лікарні.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 22 липня на трасі на Кіровоградщині легковик спалахнув після зіткнення з іншим авто. Загинула жінка, травмовані чоловік та дворічна дитина.