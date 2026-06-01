На Закарпатті "швидка" з пацієнтом з’їхала на узбіччя, щоб уникнути ДТП

У Берегові Закарпатської області автомобіль екстреної медичної допомоги, який транспортував пацієнта до лікарні, потрапив у дорожню пригоду через небезпечний маневр водія електровелосипеда

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, медики рухалися з увімкненими проблисковими маячками. Водночас звукові сигнали не використовувалися.

Під час руху 77-річний чоловік на електровелосипеді несподівано виїхав на зустрічну смугу для здійснення повороту ліворуч, фактично опинившись перед автомобілем "швидкої".

Щоб уникнути серйозного зіткнення, водій спецтранспорту був змушений різко змінити траєкторію руху та виїхати на узбіччя. Попри маневр, повністю уникнути контакту не вдалося – автомобіль зачепив електровелосипедиста.

Унаслідок інциденту медична бригада та пацієнт, якого перевозили до лікарні, не постраждали.

На місце події оперативно викликали поліцію та дві додаткові бригади екстреної медичної допомоги. Одна з них продовжила транспортування пацієнта до лікарні, інша надала допомогу та госпіталізувала учасника ДТП.

