Смертельна ДТП на Львівщині: мікроавтобус вилетів у кювет
Аварія сталась 30 травня близько 20:00 у межах села Голешів, Стрийського району. Правоохоронці розпочали розслідувнаня
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Попередньо, 57-річна жінка не впоралась з керуванням Opel Movano. В результаті мікроавтобус перекинувся та перекинувся у кювет. Від отриманих травм вона загинула на місці.
"Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, Іван Кузнєцов склав повноваження заступника мера у зв'язку з рослідуванням ДТП. Він назвав цю аварію справжньою трагедією та висловив співчуття рідним загиблого. Він також заявив, що буде співпрацювати зі слідством.
На Рівненщині 17-річний мотоцикліст врізався в дерево: тіло хлопця знайшла перехожаВсі новини »
30 травня 2026, 17:20Виїхав на зустрічку під вантажівку: подробиці ДТП на Вінниччині, де в авто згоріли двоє людей
30 травня 2026, 16:11За кермом автівок були підлітки: на Київщині в ДТП загинув 17-річний випускник школи
30 травня 2026, 09:23
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
Прикордонники показали, як нищать російські дрони
31 травня 2026, 15:55Мільйон доларів за постачання дронів: чиновник прикордонної служби отримав запобіжний захід
31 травня 2026, 14:55На Київщині Mercedes їхав на обгін та на смерть збив людину
31 травня 2026, 14:30Атака на Дніпро: російський дрон знищив відділення Нової пошти
31 травня 2026, 13:50На території Білорусі знайшли "Орєшнік", з якого росіяни випускають ракети по Україні
31 травня 2026, 13:15На Хмельниччині чоловік викинув собаку з вікна: тварина загинула
31 травня 2026, 12:30Атака дроном по Чугуївшині: постраждали поліцейські
31 травня 2026, 11:40На окупованій Луганщині російські злочинці створили "раду захисту традиційних цінностей"
31 травня 2026, 11:20У Дніпрі пролунав потужний вибух: над містом піднімається дим
31 травня 2026, 11:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі блоги »