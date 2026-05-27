27 травня 2026, 11:30

На Львівщині 10-річний велосипедист збив трирічного хлопчика: малюк у лікарні

Фото: поліція
Подія сталася у Стрию 26 травня близько 17:45 на вулиці Коссака

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 10-річний місцевий житель, який їхав на велосипеді, збив трирічного хлопчика. Внаслідок наїзду малюк отримав травми, його госпіталізували до лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше слідчі повідомили про підозру 27-річному винуватцю ДТП на Сумщині, в якій загинув одномісячний малюк та постраждали ще дві маленькі дитини.

