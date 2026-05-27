27 травня 2026, 20:15

На Прикарпатті у готелі масове отруєння дітей

Фото з відкритих джерел
У поліції розслідують отруєння дітей на Прикарпатті. Відомо, що це сталось у готелі

Про це повідомляє поліція Івано-франківської області, передає RegioNews.

24 травня правоохоронцям повідомили про погіршення самопочуття дітей. Ці діти відпочивали в одному з готелів у селі Поляниця.

Попередньо, дитина поскаржилась на нудоту та інші симптоми харчового отруєння. Чотирьох дітей госпіталізували до інфекційного відділення.

"За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області 13 людей потрапили до лікарень із отруєнням після поминального обіду. Джерело інфекції та фактори передачі встановлюються.

діти отруєння Івано-Франківська область
