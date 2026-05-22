22 травня 2026, 08:22

Удар ножем у шию: у Рівному судитимуть нападника за вбивство знайомого

Фото: Національна поліція
У Рівному перед судом постане 32-річний чоловік, якого обвинувачують в умисному вбивстві знайомого

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Трагічний інцидент стався 23 грудня близько 20:00 у спеціалізованому соціальному закладі на вулиці В'ячеслава Чорновола.

За даними слідства, 32-річний рівнянин раптово завдав один удар ножем у шию своєму 52-річному знайомому.

Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події. Причиною смерті стала масивна крововтрата.

Нападнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він перебуває й досі.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування. Прокурор скерував матеріали кримінального провадження до суду для розгляду по суті.

Раніше зловмисник вже неодноразово був судимий та відбував покарання за майнові злочини і правопорушення у сфері незаконного обігу наркотиків. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік жорстоко розправився з односельчанкою. Під час конфлікту він щонайменше чотири рази вдарив жінку по голові. Внаслідок отриманих травм 38-річна жінка померла на місці.

суд убивство Рівне чоловік ніж ножове поранення рецедивіст
