12:46  22 травня
На Львівщині жінка 8 років жила з термометром у тілі – її прооперували
10:54  22 травня
На Полтавщині автомобіль вилетів з дороги та перекинувся: водій загинув
08:57  22 травня
На Вінниччині п'яна жінка вдарила 17-річну доньку ножем у спину
UA | RU
UA | RU
22 травня 2026, 13:39

СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували удари по Києву та Одесі

22 травня 2026, 13:39
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Військова контррозвідка СБУ викрила та затримала у Києві та Одесі двох агентів російської спецслужби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Один із агентів – ІТ-фахівець з Миколаєва, якого ворог завербував ще у 2014 році та 12 років тримав у "режимі очікування".

У лютому цього року російська спецслужба "активувала" агента та наказала йому переїхати до Києва. Чоловік мав збирати координати для ракетних ударів, зокрема по будинку голови ДСНС України, а також стежити за відомими політиками та представниками командування Сил оборони, проти яких РФ готувала диверсії.

Для збору інформації фігурант використовував свою професійну діяльність – під прикриттям послуг з обслуговування комп'ютерних систем він заводив знайомства й випитував потрібні дані під час побутових розмов. Згодом він залучив до роботи іншого айтішника з Одеси, з яким вони створили мережу інформаторів для збору даних про дислокацію українських військ на Одещині та Київщині.

Співробітники СБУ затримали головного агента в орендованій квартирі у Києві, а його спільника – в Одесі. Під час обшуків у них вилучили телефони з доказами співпраці з ФСБ.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада в умовах воєнного стану).

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Дніпропетровщині ще одного агента ФСБ. Зловмисник коригував російські удари по Нікополю реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією та FPV-дронами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ затримання агент рф Одеська область російські агенти Київ
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Вимагав $12 тис. за закриття справи: у Мукачеві затримали скандального адвоката
22 травня 2026, 14:23
Спадщина на 7 млн грн: у Києві 38-річна жінка підробила заповіт
22 травня 2026, 13:57
На Полтавщині чоловіки зливали координати блокпостів і викрали мобілізованого
22 травня 2026, 13:44
У Києві під час конфлікту з ТЦК побили ветерана
22 травня 2026, 13:20
Житель Тернопільщини перерахував шахраям 431 тисячу гривень за автомобіль з Instagram
22 травня 2026, 12:52
На Львівщині жінка 8 років жила з термометром у тілі – її прооперували
22 травня 2026, 12:46
Українські дрони атакували НПЗ у Ярославлі – Зеленський підтвердив
22 травня 2026, 12:34
На Миколаївщині затримали чоловіка, який продавав гуманітарні автомобілі для ЗСУ
22 травня 2026, 12:24
Відключення світла можуть повернутися вже влітку: що відомо
22 травня 2026, 11:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Всі блоги »