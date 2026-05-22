Військова контррозвідка СБУ викрила та затримала у Києві та Одесі двох агентів російської спецслужби

Один із агентів – ІТ-фахівець з Миколаєва, якого ворог завербував ще у 2014 році та 12 років тримав у "режимі очікування".

У лютому цього року російська спецслужба "активувала" агента та наказала йому переїхати до Києва. Чоловік мав збирати координати для ракетних ударів, зокрема по будинку голови ДСНС України, а також стежити за відомими політиками та представниками командування Сил оборони, проти яких РФ готувала диверсії.

Для збору інформації фігурант використовував свою професійну діяльність – під прикриттям послуг з обслуговування комп'ютерних систем він заводив знайомства й випитував потрібні дані під час побутових розмов. Згодом він залучив до роботи іншого айтішника з Одеси, з яким вони створили мережу інформаторів для збору даних про дислокацію українських військ на Одещині та Київщині.

Співробітники СБУ затримали головного агента в орендованій квартирі у Києві, а його спільника – в Одесі. Під час обшуків у них вилучили телефони з доказами співпраці з ФСБ.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада в умовах воєнного стану).

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Дніпропетровщині ще одного агента ФСБ. Зловмисник коригував російські удари по Нікополю реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією та FPV-дронами.