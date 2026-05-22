Вимагав $12 тис. за закриття справи: у Мукачеві затримали скандального адвоката

Фото: Telegram/Віталій Глагола

У Мукачеві на автозаправній станції затримали адвоката Андрія Ільтьо, якого підозрюють у вимаганні 12 тисяч доларів за вплив на закриття кримінального провадження в Державному бюро розслідувань

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Цю інформацію також підтвердили джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах. Зазначається, що затримання відбулося на території АЗС.

За попередньою версією, адвокат міг використовувати підроблені документи ДБР та вимагати гроші за нібито сприяння у закритті справи, яку розслідували слідчі Бюро.

Офіційно в ДБР ситуацію наразі не коментують.

Довідка: Андрій Ільтьо займається адвокатською діяльністю з 2011 року.

У 2023 році він уже отримував підозру у справі щодо ймовірних земельних махінацій в Ужгородському районі, де йшлося про незаконну реєстрацію ділянки площею 1,75 га.Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру лікарю-урологу районної лікарні, якого підозрюють у продажі фіктивних діагнозів для отримання відстрочки від мобілізації. Медик вимагав гроші з військовозобов'язаних за оформлення медичних документів про нібито наявність сечокам'яної хвороби.