Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідство встановило, що чоловік мав у розпорядженні три автомобілі (Mercedes-Benz ML 270, Toyota Rav 4 та BMW X5), які були ввезені в Україну з-за кордону за спрощеною процедурою як гуманітарна допомога для військовослужбовців. Замість передачі машин військовим ділок розмістив у соцмережах оголошення про їх продаж, оцінивши кожну в суму до 5000 доларів.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання від покупця понад 13 тисяч доларів за всі три автівки. Під час обшуків у затриманого вилучили іномарки, гроші, а також понад 350 набоїв різного калібру, кілька гранат та підривачі до них.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України (продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану). Йому загрожує до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також відкрито провадження через знайдені боєприпаси за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

