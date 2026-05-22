Удар ножом в шею: в Ровно будут судить нападавшего за убийство знакомого

Фото: Национальная полиция

В Ровно перед судом предстанет 32-летний мужчина, обвиняемый в умышленном убийстве знакомого

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагический инцидент произошел 23 декабря около 20:00 в специализированном социальном учреждении по улице Вячеслава Чорновила.

По данным следствия, 32-летний житель внезапно нанес один удар ножом в шею своему 52-летнему знакомому.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Причиной смерти стала массивная кровопотеря.

Нападающему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, где он находится до сих пор.

Следователи завершили досудебное расследование. Прокурор направил материалы уголовного производства в суд для рассмотрения по существу.

Ранее злоумышленник уже неоднократно судим и отбывал наказание за имущественные преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области мужчина жестоко расправился с односельчанкой. Во время конфликта он по меньшей мере четырежды ударил женщину по голове. В результате полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте.