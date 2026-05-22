На Полтавщині чоловіки зливали координати блокпостів і викрали мобілізованого

Служба безпеки викрила чотирьох мешканців Полтавщини, які перешкоджали діяльності Сил оборони та поширювали інформацію про українських військових

Про це повідомили в обласному управлінні СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами справи, фігуранти систематично публікували в інтернеті дані про розташування та переміщення підрозділів Сил оборони. Зокрема, у закритих чатах вони передавали інформацію про дислокацію військових, а також координати блокпостів.

Окремий епізод стосується 29-річного місцевого жителя, який у березні цього року прибув до одного зі збірних пунктів територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними СБУ, чоловік, погрожуючи працівникам, силоміць вивіз свого знайомого, якого раніше мобілізували.Ігноруючи вимоги військових, він посадив чоловіка до автомобіля та залишив місце події.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та причетних осіб.

Фігурантам повідомлено про підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Основʼянський районний суд міста Харкова визнав громадянина винним у незаконному поширенні інформації про про розташування Збройних Сил України. Справу розглядали 3,5 роки. Чоловік покаявся, а також перерахував 200 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.