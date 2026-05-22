22 травня 2026, 13:57

Спадщина на 7 млн грн: у Києві 38-річна жінка підробила заповіт

Фото: Національна поліція
У Києві 38-річну жінку підозрюють в організації схеми з підроблення заповіту та спробі незаконно оформити спадщину на нерухомість померлого жителя Бердянська на користь своєї малолітньої доньки

Про це повідомила поліція Запорізької обалсті, передає RegioNews.

За даними слідства, після смерті чоловіка у лютому 2025 року відкрилася спадщина на об'єкти нерухомості в Запоріжжі та тимчасово окупованому Бердянську. Загальна вартість яких перевищує 7 мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що жінка з корисливих мотивів організувала виготовлення підробленого заповіту від імені померлого. Згідно з фальшивим документом, спадкоємицею майна мала стати її донька.

Для реалізації схеми вона передала персональні дані дитини співучасникам, які виготовили фіктивний нотаріальний документ із використанням реквізитів справжнього бланка, що раніше використовувався у 2021 році.

У липні 2025 року підозрювана звернулася до приватного нотаріуса в Запоріжжі та подала підроблений заповіт разом із заявою про прийняття спадщини. Однак під час перевірки нотаріус виявив ознаки підробки та зупинив оформлення документів, що дозволило запобігти незаконному відчуженню майна.

15 травня слідчі повідомили жінці про підозру за фактами підроблення документів та замаху на шахрайство.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, в Дніпрі квартиру жінки продали без її згоди. Аферист проник до житла власниці, яка тривалий час не проживала за адресою. Зловмисник вкрав ключі. Згодом разом зі спільниками він підготував підроблені документи на нерухомість.

Київ Запоріжжя Бердянськ заповіт Нерухомість підробка документи спадщина
