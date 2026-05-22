Відключення світла можуть повернутися вже влітку: що відомо

Колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що влітку в Україні можуть повернутися відключення електроенергії у разі сильної спеки та зростання навантаження на енергосистему

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає RegioNews.

За словами Кудрицького, у випадку тривалої спеки, коли українці масово вмикатимуть кондиціонери, навіть імпорту електроенергії з-за кордону може виявитися недостатньо.

"Якщо влупить дика спека і всі ввімкнуть кондиціонери, одного лише імпорту світла з-за кордону може не вистачити. Тоді доведеться обмежувати споживання", – сказав ексглава "Укренерго".

Водночас Кудрицький наголосив, що не стверджує про неминучість відключень. За його оцінкою, ситуація може залишатися "відносно м'якою" – наприклад, із погодинними обмеженнями в окремі дні.

Ексглава "Укренерго" пояснив, що українська енергосистема залишається вразливою через масштабні руйнування енергетичної інфраструктури. Зокрема, теплоелектростанції після російських атак можуть працювати лише частково, а гідроелектростанції потерпають від нестачі води та наслідків обстрілів.

Він також зазначив, що ситуація напряму залежатиме від погодних умов та нових атак РФ по енергетичних об’єктах.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, навесні та влітку Росія готує удари не лише по енергетичній інфраструктурі України, а й по ключовій логістиці, зокрема по залізниці та системах водопостачання.

