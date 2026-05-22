Українські дрони атакували НПЗ у Ярославлі – Зеленський підтвердив

Президент Володимир Зеленський заявив про продовження активних захисних операцій Сил оборони на визначених напрямках та застосування далекобійних дронів по території Росії

Про це він повідомив після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, передає RegioNews.

За його словами, українські військові завдали ударів по об’єктах російської нафтопереробної інфраструктури та експортних позиціях. Зокрема, цієї ночі Сили оборони діяли в районі нафтопереробного заводу в Ярославлі, що розташований приблизно за 700 кілометрів від українського кордону.

Глава держави наголосив, що Україна продовжує завдавати ударів по цілях як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях, у відповідь на російські обстріли українських міст і громад.

Окремо було зазначено, що триває підготовка нових далекобійних операцій. У повідомленні йдеться про подальше посилення так званих "далекобійних санкцій" та "міділстрайків".

Під час наради також обговорювалася ситуація на фронті. За даними української сторони, від початку 2026 року російські втрати становлять понад 145 тисяч осіб, з яких близько 86 тисяч – безповоротні, а щонайменше 59 тисяч – поранені, понад 800 російських військових, взятих у полон.

Нагадаємо, в ніч проти 21 травня підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з Силами безпілотних систем уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.