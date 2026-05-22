Фото: поліція

До поліції звернувся житель одного з сіл Тернопільського району, який став жертвою інтернет-шахраїв під час спроби купити автомобіль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік розповів, що знайшов в соцмережі Instagram оголошення про продаж мікроавтобуса Renault Trafic. Під час листування та телефонного спілкування невідомий продавець запевнив покупця в надійності угоди та переконав перерахувати гроші на вказані банківські картки.

Потерпілий добровільно здійснив кілька платежів, проте після відправлення коштів автомобіль так і не отримав, а зв'язок із продавцем перервався.

Таким чином 48-річний чоловік втратив 431 434 гривні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Поліцейські встановлюють причетних до злочину.

Нагадаємо, на Київщині суддя допомагав "віджимати" квартири померлих. Правоохоронці задокументували незаконне відчуження щонайменше п’яти квартир.