22 квітня 2026, 16:54

У Києві судитимуть 22-річного чоловіка за зґвалтування 11-річної дівчинки

Фото: Офіс Генерального прокурора
У Києві судитимуть 22-річного чоловіка, якого обвинувачують у зґвалтуванні 11-річної дівчинки після знайомства в інтернеті

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Керівник Київської міської прокуратури Сергій Ходаківський скерував до суду обвинувальний акт щодо 22-річного мешканця Києва за ч. 4 ст. 152 КК України.

Відомо, що молодик познайомився зі школяркою у додатку для знайомств і запропонував зустрітися. Під час спілкування він збрехав про свій вік – представився 15-річним, через що дитина не сприймала його як загрозу. Водночас сам обвинувачений достеменно знав, що дівчинці лише 11 років.

Зустріч відбулася в одному з київських парків. Звідти вони пішли до покинутої будівлі, де чоловік вчинив насильство щодо дитини.

Після цього дівчинка розповіла про пережите матері, яка звернулася до правоохоронців.

22-річного киянина затримали у листопаді 2025 року та повідомили про підозру. Він перебуває під вартою.

Нагадаємо, що прокуратура передала до суду справу 21-річного мешканця Бериславського району за зґвалтування та розбещення 13-річної дитини.

суд Київ прокуратура згвалтування
