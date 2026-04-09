На Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода

У селищі Казанка Баштанського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього водія мототранспорту та малолітнього пішохода

Про це повідомила поліція області.

Зазначається, що аварія сталася 9 квітня близько 08:20 на вулиці Миру.

За попередніми даними, 15-річний підліток, керуючи мотоциклом Musstang XTREET, здійснив наїзд на 9-річного хлопчика, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Після ДТП водій залишив місце пригоди, однак згодом повернувся.

Унаслідок наїзду дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Сам водій не постраждав.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на той самий строк.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

