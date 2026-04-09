На Миколаївщині підліток на мотоциклі збив 9-річного пішохода

Фото: Національна поліція
У селищі Казанка Баштанського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього водія мототранспорту та малолітнього пішохода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 9 квітня близько 08:20 на вулиці Миру.

За попередніми даними, 15-річний підліток, керуючи мотоциклом Musstang XTREET, здійснив наїзд на 9-річного хлопчика, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Після ДТП водій залишив місце пригоди, однак згодом повернувся.

Унаслідок наїзду дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Сам водій не постраждав.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на той самий строк.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, у Харкові 18-річний мотоцикліст розбився у ДТП з автобусом. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

ДТП ПДР дитина Миколаївська область пішохід мотоцикліст підліток мотоцикл
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
