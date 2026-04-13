На Прикарпатті п'яний мотоцикліст вилетів у кювет: загинув 16-річний хлопець

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, п'яний 32-річний водій Мустанг не впорався з керуванням. На швидкості він з’їхав у кювет. Внаслідок аварії госпіталізували 16-річного пасажира. На жаль, юнак помер у лікарні від отриманих травм.

"Поліція Прикарпаття закликає водіїв за жодних обставин не сідати за кермо у стані сп’яніння та суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Ваша безпека та життя інших учасників дорожнього руху залежать від вашої відповідальності", - закликають правоохоронці.

