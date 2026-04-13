На Київщині жінка загинула під колесами потяга
Трагедія сталась на перегоні станції Васильків-Глеваха. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, пасажирський потяг сполученням Київ-Хельм збив 70-річну жінку. Вона раптово вийшла на залізничні колії. На жаль, від отриманих травм жінка загинула на місці.
"Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України)", - повідомляє поліція.
