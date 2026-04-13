13 квітня 2026, 16:20

На Київщині жінка загинула під колесами потяга

13 квітня 2026, 16:20
Фото: Національна поліція
Трагедія сталась на перегоні станції Васильків-Глеваха. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, пасажирський потяг сполученням Київ-Хельм збив 70-річну жінку. Вона раптово вийшла на залізничні колії. На жаль, від отриманих травм жінка загинула на місці.

"Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України)", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині Skoda Felicia зіткнулася з автопоїздом на зустрічці. Від удару легковик перетворився на купу металу. Водійка Skoda та пасажир загинули на місці.

аварія поліція Київська область
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
