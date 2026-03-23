11:28  23 березня
Пробив дах магазину і вибухнув: деталі інциденту в супермаркеті Чернігова
09:57  23 березня
На Київщині чоловік загинув під час спалювання трави
08:21  23 березня
У Кривому Розі авто після ДТП влетіли у людей: тяжко травмована дитина
UA | RU
UA | RU
23 березня 2026, 12:55

Чай з наркотиками: на Запоріжжі викрили масштабний наркобізнес

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Запорізькій області викрили масштабний наркобізнес. Зловмисники налагодили канал пгостачання та збуту "кратома" по всій Україні

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

40-річний житель Києва організував схему. Він алагодив постачання оптових партій "Mitragyna speciosa" (кратом), забезпечив їх зберігання, фасування та подальший збут на території України. Він також приймав замовлення, організовував логістику.

Організатор залучив до "роботи" ще трьох людей. Це 38-річна жінка, яка відповідала за фасування та маскування наркотичного засобу під легальну продукцію, а також 45-річна жителька столиці, яка адмініструвала онлайн-замовлення, та 29-річний киянин, який виконував функції фасувальника.

"Зловмисники діяли з дотриманням заходів конспірації. Для зберігання та фасування оптових партій (від 500 кг і більше) вони використовували орендоване нежитлове приміщення великої площі. Надалі кратом, замаскований під легальний товар, збували через логістичні компанії, а також постачали до окремих крамниць, зокрема у Запоріжжі", - розповіли в поліції.

Наразі організатора затримали та повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим учасникам групи.

Нагадаємо, в столиці викрили чоловіків, які влаштували виготовлення наркотиків у квартирі. Під час обшуку правоохоронці знайшли лабораторне обладнання, інгредієнти для синтезу амфетаміну, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наркотики поліція Запорізька область
