Чай з наркотиками: на Запоріжжі викрили масштабний наркобізнес

У Запорізькій області викрили масштабний наркобізнес. Зловмисники налагодили канал пгостачання та збуту "кратома" по всій Україні

40-річний житель Києва організував схему. Він алагодив постачання оптових партій "Mitragyna speciosa" (кратом), забезпечив їх зберігання, фасування та подальший збут на території України. Він також приймав замовлення, організовував логістику.

Організатор залучив до "роботи" ще трьох людей. Це 38-річна жінка, яка відповідала за фасування та маскування наркотичного засобу під легальну продукцію, а також 45-річна жителька столиці, яка адмініструвала онлайн-замовлення, та 29-річний киянин, який виконував функції фасувальника.

"Зловмисники діяли з дотриманням заходів конспірації. Для зберігання та фасування оптових партій (від 500 кг і більше) вони використовували орендоване нежитлове приміщення великої площі. Надалі кратом, замаскований під легальний товар, збували через логістичні компанії, а також постачали до окремих крамниць, зокрема у Запоріжжі", - розповіли в поліції.

Наразі організатора затримали та повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим учасникам групи.

