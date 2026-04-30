Фото: СБУ

Служба безпеки у Дніпрі викрила власницю місцевого Телеграм-каналу, яка розповсюджувала координати українських захисників

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Як встановило розслідування, фігурантка спеціально створила та адмініструвала окремий чат, в якому користувачі публікували геолокації блокпостів та запасних командних пунктів українських захисників у регіоні.

Також учасники інтернет-спільноти "зливали” адреси перебування та маршрути руху мобільних груп правоохоронців та співробітників ТЦК у прифронтових містах області.

"Такі дані могли використовуватися Російською Федерацією для підготовки нових серій ракетно-дронових та артилерійських ударів по Дніпропетровщині”, - кажуть в СБУ.

Під час обшуків в оселі фігурантки виявили смартфони, з яких вона адмініструвала поширення закритих відомостей.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань). Їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, що російського агента, який допомагав окупантам просуватися до Костянтинівки, засудили на 15 років.