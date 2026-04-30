Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дитина віком 1 рік і 9 місяців випала з вікна шостого поверху багатоповерхівки.

Як з'ясували поліцейські, хлопчик був на кухні разом із матір'ю. Поки жінка на кілька хвилин відволіклася на миття посуду, дитина вилізла на підвіконня і випала із відкритого вікна.

Хлопчика госпіталізували. За даним фактом відкрито провадження, поліцейські встановлюють всі обставини події.

Правоохоронці вкотре закликають батьків бути пильними та нагадують, що відчинені вікна становлять серйозну небезпеку для дітей.

