30 квітня 2026, 13:18

Поки мати мила посуд: у Хмельницькому маленький хлопчик випав із вікна шостого поверху

30 квітня 2026, 13:18
Фото: поліція
Трагічний інцидент стався у Хмельницькому вранці 29 квітня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Дитина віком 1 рік і 9 місяців випала з вікна шостого поверху багатоповерхівки.

Як з'ясували поліцейські, хлопчик був на кухні разом із матір'ю. Поки жінка на кілька хвилин відволіклася на миття посуду, дитина вилізла на підвіконня і випала із відкритого вікна.

Хлопчика госпіталізували. За даним фактом відкрито провадження, поліцейські встановлюють всі обставини події.

Правоохоронці вкотре закликають батьків бути пильними та нагадують, що відчинені вікна становлять серйозну небезпеку для дітей.

Нагадаємо, на Рівненщині засудити матір дівчинки, яка випала з шостого поверху на дах перукарні. Жінка систематично залишала трирічну доньку саму на тривалий час, обмежувала її в їжі та одязі, фактично не піклуючись про здоров'я та безпеку дитини.

