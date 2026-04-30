30 квітня 2026, 12:54

"Таксі для військових 24/7": у Запоріжжі викрили схему переправлення дезертирів за кордон

Фото: ДБР
Правоохоронці ліквідували канал втечі для військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини. Організатором виявився житель Запоріжжя, який залучив до схеми посадовця однієї з військових частин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Запоріжець рекламував послуги в інтернеті під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя", обіцяючи довезти замовників до будь-якої точки України та забезпечити проїзд через блокпости.

Його спільник, посадовець військової частини, під час перевірок виходив на відеозв’язок і пояснював мету поїздки – як нібито законну – "рекрутингова процедура". Це дозволяло авто рухатися далі. Також чоловіків інструктували, як діяти під час незаконного перетину кордону.

Фігурантів затримали після отримання 4000 доларів за організацію втечі бійця із Запоріжжя до прикордонної зони в Одеській області.

Організатору та його спільнику оголосили підозру. Їм загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, 34-річний житель Львова організував схему для дезертирів. На кожному "клієнті" він хотів заробити від 4 до 6 тисяч доларів.

ДБР Запоріжжя втеча дезертир військовослужбовці дезертирство
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
