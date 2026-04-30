Правоохоронці ліквідували канал втечі для військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини. Організатором виявився житель Запоріжжя, який залучив до схеми посадовця однієї з військових частин

Запоріжець рекламував послуги в інтернеті під назвою "Таксі для військових 24/7 Запоріжжя", обіцяючи довезти замовників до будь-якої точки України та забезпечити проїзд через блокпости.

Його спільник, посадовець військової частини, під час перевірок виходив на відеозв’язок і пояснював мету поїздки – як нібито законну – "рекрутингова процедура". Це дозволяло авто рухатися далі. Також чоловіків інструктували, як діяти під час незаконного перетину кордону.

Фігурантів затримали після отримання 4000 доларів за організацію втечі бійця із Запоріжжя до прикордонної зони в Одеській області.

Організатору та його спільнику оголосили підозру. Їм загрожує до 12 років увʼязнення.

