У Чернігові влучання в адмінбудівлю: троє постраждалих

У Чернігові 30 квітня внаслідок російської атаки зафіксовано влучання в адміністративну будівлю, є постраждалі

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, унаслідок удару постраждали троє людей.

Також у приватному секторі міста зафіксовано пошкодження вікон у житлових будинках.

Наслідки атаки уточнюються, на місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", 206-ма ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на девʼяти локаціях.