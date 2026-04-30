У Чернігові влучання в адмінбудівлю: троє постраждалих
У Чернігові 30 квітня внаслідок російської атаки зафіксовано влучання в адміністративну будівлю, є постраждалі
Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, унаслідок удару постраждали троє людей.
Також у приватному секторі міста зафіксовано пошкодження вікон у житлових будинках.
Наслідки атаки уточнюються, на місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, в ніч на 30 квітня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", 206-ма ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на девʼяти локаціях.
У Дніпрі зросла кількість постраждалих після атаки – вже 11
30 квітня 2026, 12:35На Чернігівщині 7-класник врятував дітей від атаки дрона – перерізав оптоволокно
30 квітня 2026, 12:12На Донеччині дрони РФ вдарили по житловому сектору: пошкоджено шість будинків
30 квітня 2026, 11:52
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Пролетіла на "червоне": суддю на BMW, яка збила дитину на переході, судитимуть на Дніпропетровщині
30 квітня 2026, 17:14Ознаки нестачі вітамінів: що може підказувати організм
30 квітня 2026, 17:05На Херсонщині судитимуть підрядника, який вкрав 6,5 млн грн на укритті для лікарні
30 квітня 2026, 16:59У Дніпрі вантажівка "протаранила" магазин (ВІДЕО)
30 квітня 2026, 16:55Вистежував жертв у малолюдних місцях: У Києві ґвалтівника засудили до 15 років тюрми
30 квітня 2026, 16:45Цілодобовий арешт: у Тернополі суд покарав школярку, яка намагалась вбити подругу
30 квітня 2026, 16:30Бізнес на мобілізації: СБУ затримала працівника Білоцерківського ТЦК, який знімав ухилянтів з розшуку
30 квітня 2026, 15:57Полювала на локації ЗСУ: у Дніпрі затримали власницю ТГ-каналу за "злив" координат військових
30 квітня 2026, 15:40Не треба чекати дня народження: уряд змінив правила "Скринінгу здоров'я 40+"
30 квітня 2026, 14:37На Дніпропетровщині суддю шантажують порно, яке зняли в його кабінеті
30 квітня 2026, 14:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі блоги »