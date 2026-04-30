Не треба чекати дня народження: уряд змінив правила "Скринінгу здоров'я 40+"

Уряд України ухвалив зміни до порядку реалізації національної програми "Скринінг здоров'я 40+", які спрощують участь у ній та роблять механізм доступнішим для громадян

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що оновлення запрацюють після завершення технічних доопрацювань у застосунку та на порталі Дія.

Однією з ключових змін стало скасування прив'язки до дня народження. Відтепер громадяни віком від 40 років зможуть подати заявку на участь у програмі у будь-який зручний час через застосунок "Дія" або у ЦНАПі, без необхідності чекати 30 днів після дня народження.

Також змінено строк використання коштів: після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник матиме два місяці для оплати послуг скринінгу. Невикористані кошти автоматично повертатимуться до державного бюджету.

Для тих, хто вже отримав фінансову підтримку, передбачено можливість використати кошти протягом двох місяців після набуття чинності змін.

Довідка: "Скринінг здоров'я 40+" – це державна програма для українців віком від 40 років. Вона передбачає базові медичні обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та проблем із ментальним здоров’ям.

За даними програми, понад 34 тисячі людей уже пройшли скринінг, а понад 340 тисяч подали заявки. Загальний обсяг виплат становить понад 588 млн грн. Послуга доступна приблизно у 2000 медичних закладах по всій країні.

Нагадаємо, програма стартувала 1 січня 2026 року. Обстеження можна пройти за один візит у зручному для себе медичному закладі.

