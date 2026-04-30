Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту обрав суд тернопільській школярці, яка напала з ножем на подругу

Про це повідомила пресслужба поліції Тернопольської області, передає RegioNews.

Дівчину підозрюють у вчиненні замаху на вбивство однокласниці відповідно до ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Суд призначив неповнолітній цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці. Підозрювана носитиме електронний браслет.

Нагадаємо, 27 квітня 15-річна учениця 9 класу однієї з тернопільських шкіл під час суперечки завдала своїй однокласниці множинні колото-різані рани в ділянку голови та тіла.