На Дніпропетровщині суддю шантажують порно, яке зняли в його кабінеті

Суддя Заводського районного суду міста Камяʼянського Дніпропетровської області поскаржився на втручання в його діяльність. Виявилось, це пов'язано з порнографічним контентом

Суддя Тимур Савранський повідомив, що з середини квітня 2026 року невстановлена особа з допомогою інтернет-засобів та соцмереж поширює інформацію, яка посягає на честь гта гідність працівника суду.

"На мій мобільний телефон від "аноніма" почали надходити зникаючи повідомлення, в яких зазначається про облаштування мого робочого кабінету прихованою системою відеозапису. Шантажуючи опублікуванням зроблених відеозаписів, які начебто є компрометуючими для мене та інших суддів, анонім вимагає кадрових перемін у керівництві апарату суду", - йдеться у заяві.

Зазначається, що вже розслідують кримінальне провадження за наслідками публікації і поширення відеопродукції порнографічного характеру. Суддя зауважив, що в його робочому кабінеті проводяться наради, тому це він вважає порушення таємниці нарадчої кімнати, що нівелює процес ухвалення законного судового рішення.

