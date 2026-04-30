30 квітня 2026, 14:25

На Дніпропетровщині суддю шантажують порно, яке зняли в його кабінеті

30 квітня 2026, 14:25
Фото з відкритих джерел
Суддя Заводського районного суду міста Камяʼянського Дніпропетровської області поскаржився на втручання в його діяльність. Виявилось, це пов'язано з порнографічним контентом

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Суддя Тимур Савранський повідомив, що з середини квітня 2026 року невстановлена особа з допомогою інтернет-засобів та соцмереж поширює інформацію, яка посягає на честь гта гідність працівника суду.

"На мій мобільний телефон від "аноніма" почали надходити зникаючи повідомлення, в яких зазначається про облаштування мого робочого кабінету прихованою системою відеозапису. Шантажуючи опублікуванням зроблених відеозаписів, які начебто є компрометуючими для мене та інших суддів, анонім вимагає кадрових перемін у керівництві апарату суду", - йдеться у заяві.

Зазначається, що вже розслідують кримінальне провадження за наслідками публікації і поширення відеопродукції порнографічного характеру. Суддя зауважив, що в його робочому кабінеті проводяться наради, тому це він вважає порушення таємниці нарадчої кімнати, що нівелює процес ухвалення законного судового рішення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили 44-річного жителя Рівненського району у вчиненні розпусних дій щодо неповнолітніх.

Дніпропетровська область порнографія суддя
