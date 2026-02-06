Ілюстративне фото: pixabay

Правоохоронці завершили розслідування та передали до суду справу стосовно двох акушерок-гінекологинь пологового відділення Острозької лікарні. Їх звинувачують у недбалості, що призвела до загибелі новонародженої дівчинки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідство встановило, що 17 січня 2024 року до медзакладу зі переймами звернулася 29-річна жінка. У ході спостереження за пацієнткою, через понад 7 годин 70-річна лікарка-акушерка не ініціювала перегляд тактики ведення пологів. Її 37-річна колега, яка вела пологи, занадто пізно виявила патологію, яка вимагала негайного кесаревого розтину.

Через затримку та некваліфіковану допомогу дитина отримала важку пологову травму. Того ж дня дівчинку в стані мозкової коми перевезли до обласної дитячої лікарні в Рівному. Попри зусилля медиків, через місяць дитина померла від важкої асфіксії (задухи), що виникла під час пологів.

Обом лікаркам повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть неповнолітнього (ч. 2 ст. 140 ККУ). Матеріали справи скеровані до суду.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті лікарці оголосили підозру через смерть немовляти від травм під час пологів. Її звинувачують у неналежному виконанні обов'язків.