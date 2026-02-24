На Харківщині жінка хотіла отримати мільйони компенсації за житло, якого вже не існує

Ілюстративне фото

На Харківщині жінка намагалась отримати компенсацію від держави за зруйноване житло. Проте з'ясувалось, що цей будинок демонтували ще до повномасштабної війни

передає RegioNews.

Жителька села Сенькове обвинувачується у замаху на шахрайство. Жінка намагалась отримати компенсацію за програмою "єВідновлення". Йдеться про суму майже 2,5 мільйона гривень.

Проте перевірка з'ясувала, що будинок не мав пошкоджень внаслідок бойових дій. Щобільше, помешкання було демонтовано ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Допомогу від держави жінка не отримала.

Як розповіли правоохоронці, вона визнала провину та розкаялась.

