На Рівненщині мати привласнила 4 млн грн свого сина-військового

Скриншот із відео

На Рівненщині мати привласнила гроші свого сина-військового, доки той перебував у полоні, і після його звільнення відмовляється їх повертати

Про це повідомляє "Рівне 1", передає RegioNews.

22-річний Дмитро підписав контракт ще до повномасштабного вторгнення і потрапив у полон на початку війни. Він пробув у неволі три роки, а після повернення зіткнувся з новою проблемою: його мама привласнила понад 4 млн грн, які держава виплачувала родичам військовослужбовців, що перебувають у полоні.

"Після такого хочеться просто в госпіталі залишитися і лежати там під крапельницями, чи щоб якимись таблетками просто кормили, щоб психічного розладу не було", – відверто розповів Дмитро.

Хлопець зазначає, що після повернення почав з’ясовувати фінансову ситуацію і виявив, що гроші, які мали надійти йому, були привласнені матір’ю.

Спроби мирно вирішити питання, зі слів Дмитра, не дали результату. Чоловік зізнається, що це не просто гроші, це неповага до його чину.

Коли ж Дмитро дізнався, що мати виписала його з квартири, йому увірвався терпець і він вирішив звернутися до суду.

"Сума, за яку я зараз суджуся з нею – це 4 мільйони 200 тисяч гривень. Уже первинний етап пройшов, і в березні має бути вирішальний суд", – розповідає боєць.

Матір військового відмовилася від коментарів, лише сказала, що живе за кордоном.

