Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції звернувся 40-річний чоловік, який заявив, що його понад десять днів незаконно утримували військовослужбовці одного з ТЦК – з 25 грудня по 6 січня. За словами заявника, його не лише не відпускали, а й били.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань протягом тривалого часу).

Нагадаємо, у грудні на Одещині у Білгород-Дністровському районному ТЦК помер чоловік, якого доставили для уточнення облікових даних – він раптово втратив свідомість, реанімаційні заходи медиків не допомогли.