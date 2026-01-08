15:50  08 січня
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
14:59  08 січня
В Україну йдуть 30-градусні морози
12:44  08 січня
У Києві приспустили найбільший прапор України
08 січня 2026, 13:51

Під час мобілізації бив людей: ДБР повідомило підозру офіцеру ТЦК у Миколаєві

08 січня 2026, 13:51
Фото: ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Працівник ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів застосовував фізичне насильство до військовозобов'язаних.

Зазначається, у Миколаєві до ДБР надійшло щонайменше 30 скарг від громадян на неправомірні дії співробітників Корабельного районного ТЦК та СП під час перевірок військово-облікових документів. За інформацією слідчих, ці порушення мали системний характер.

Під час перевірки фактів встановлено, що офіцер обласного ТЦК та СП, залучений для "посилення" роботи Корабельного ТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних.

Наразі йому повідомлено про підозру у навмисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України).

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині 40-річний чоловік заявив про катування в ТЦК. Він повідомив, що його понад десять днів незаконно утримували військовослужбовці одного з ТЦК – з 25 грудня по 6 січня. За словами заявника, його не лише не відпускали, а й били.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
