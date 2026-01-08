Під час мобілізації бив людей: ДБР повідомило підозру офіцеру ТЦК у Миколаєві

Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Працівник ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів застосовував фізичне насильство до військовозобов'язаних.

Зазначається, у Миколаєві до ДБР надійшло щонайменше 30 скарг від громадян на неправомірні дії співробітників Корабельного районного ТЦК та СП під час перевірок військово-облікових документів. За інформацією слідчих, ці порушення мали системний характер.

Під час перевірки фактів встановлено, що офіцер обласного ТЦК та СП, залучений для "посилення" роботи Корабельного ТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних.

Наразі йому повідомлено про підозру у навмисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України).

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині 40-річний чоловік заявив про катування в ТЦК. Він повідомив, що його понад десять днів незаконно утримували військовослужбовці одного з ТЦК – з 25 грудня по 6 січня. За словами заявника, його не лише не відпускали, а й били.