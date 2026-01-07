На Київщині чоловік підпалив авто товариша

Фото: Нацполіція

Інцидент стався у Бориспільському районі. Тепер чоловіку може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Це сталось ц селі Петропавлівське. 50-річний чоловік мав неприязні стосунки зі знайомим. Тоді він поблизу з приватним будинком підпалив Ford, який належав 58-річному місцевому жителю. Внаслідок пожежі машина була пошкоджена. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

