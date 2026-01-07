14:56  07 січня
Приковувала ланцюгами до ліжка: на Кіровоградщині працівниці дитбудинку оголосили підозру
14:21  07 січня
У центрі Києва тролейбус застряг у проваллі дороги: рух транспорту перекритий
15:11  07 січня
На Сумщині перекинулася маршрутка: постраждали 8 пасажирів
UA | RU
UA | RU
07 січня 2026, 15:15

На Київщині чоловік підпалив авто товариша

07 січня 2026, 15:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався у Бориспільському районі. Тепер чоловіку може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Це сталось ц селі Петропавлівське. 50-річний чоловік мав неприязні стосунки зі знайомим. Тоді він поблизу з приватним будинком підпалив Ford, який належав 58-річному місцевому жителю. Внаслідок пожежі машина була пошкоджена. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та отримував винагороду за шкоду українській інфраструктурі. Він здійснював підпали автомобілів, передавав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та заробляв на цьому по 500-700 доларів за завдання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
палій Київська область поліція
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Повалив на землю і "добив" сокирою: на Дніпропетровщині хлопець жорстоко розправився із вітчимом
07 січня 2026, 18:50
Буде подорожчання: як зміняться ціни на каву в 2026 році
07 січня 2026, 18:30
Росіяни вдарили по двох портах Одещини: пошкоджена інфраструктура, є жертви
07 січня 2026, 18:17
Цінники будуть зростати: експерти розповіли, скільки коштуватимуть овочі та фрукти в Україні в 2026 році
07 січня 2026, 18:00
Масована атака на Кривий Ріг: є поранені
07 січня 2026, 17:25
Росіяни атакували дроном мікроавтобус на Запоріжжі: поранений чоловік
07 січня 2026, 16:52
Зеленський розповів, чим займатиметься Буданов на посаді голови Офісу президента
07 січня 2026, 16:23
У Харкові суддя збила дітей: поліція шукає свідків ДТП
07 січня 2026, 16:05
На Полтавщині чоловік випадково підстрелив себе на полюванні
07 січня 2026, 15:55
У Львові ще не налагодили енергопостачання лікарень та електротранспорту – Садовий
07 січня 2026, 15:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »