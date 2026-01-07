Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, 50-річний місцевий житель через власну необережність вистрелив із мисливської рушниці собі в ногу. Постраждалого госпіталізували, його життю нічого не загрожує.

За даним фактом поліція проводить перевірку.

