Молодик намагався організувати вбивство своєї тещі через сімейний конфлікт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Житель Дніпропетровщини вирішив організувати вбивство своєї тещі з мотивів особистої неприязні, пов’язаної із сімейним конфліктом та процесом розлучення з дружиною.

Виконавця вбивства 23-річний молодик шукав через месенджери та запропонував йому гроші за "роботу". Для підтвердження серйозності намірів зловмисник передав детальний розпорядок дня жінки, маршрути її пересування та надіслав завдаток.

Про плани зловмисника дізнався карний розшук. Правоохоронці вирішили провести спецоперацію: вони імітували вбивство жінки та надали "замовнику" докази того, що план нібито виконано. Одразу після отримання підтвердження фігуранта затримали.

Молодику оголосили підозру за ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення). Суд взяв його під варту без права внесення застави.

За скоєне зловмиснику загрожує довічне увʼязнення.

