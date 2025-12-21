Пожар на автосервисе в Ровно: горели BMW и мотоцикл
Сегодня, 21 декабря, в 00:47 в Службу спасения Ровенской области поступило сообщение о пожаре на улице Соборная в Ровно
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По прибытии пожарные обнаружили, что в помещении СТО горят легковой автомобиль BMW F30 и мотоцикл Kawasaki. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
Во время тушения они обнаружили два баллона с газом и кислородом, которые оперативно вынесли из помещения, предотвратив возможный взрыв и значительные разрушения.
Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать и не допустить распространение огня в соседние помещения.
Ликвидация занимала около двух часов. В результате пожара уничтожены автомобиль, мотоцикл и кровля здания СТО на площади 40 м².
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.
Напомним, в Днепре сгорел магазин-кафе. Общая площадь пожара составила 50 кв. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются милицией.