13:38  21 декабря
Ночная драка в центре Киева: полиция ищет всех участников
12:54  21 декабря
Пожар на автосервисе в Ровно: горели BMW и мотоцикл
10:38  21 декабря
В Киеве женщина ударила сожителя ножом в шею: мужчина в тяжелом состоянии
21 декабря 2025, 12:54

Пожар на автосервисе в Ровно: горели BMW и мотоцикл

21 декабря 2025, 12:54
Фото: ГСЧС Ровенской области
Сегодня, 21 декабря, в 00:47 в Службу спасения Ровенской области поступило сообщение о пожаре на улице Соборная в Ровно

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По прибытии пожарные обнаружили, что в помещении СТО горят легковой автомобиль BMW F30 и мотоцикл Kawasaki. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Во время тушения они обнаружили два баллона с газом и кислородом, которые оперативно вынесли из помещения, предотвратив возможный взрыв и значительные разрушения.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать и не допустить распространение огня в соседние помещения.

Ликвидация занимала около двух часов. В результате пожара уничтожены автомобиль, мотоцикл и кровля здания СТО на площади 40 м².

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Напомним, в Днепре сгорел магазин-кафе. Общая площадь пожара составила 50 кв. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются милицией.

