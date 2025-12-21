Пожар на автосервисе в Ровно: горели BMW и мотоцикл

Фото: ГСЧС Ровенской области

Сегодня, 21 декабря, в 00:47 в Службу спасения Ровенской области поступило сообщение о пожаре на улице Соборная в Ровно

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По прибытии пожарные обнаружили, что в помещении СТО горят легковой автомобиль BMW F30 и мотоцикл Kawasaki. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Во время тушения они обнаружили два баллона с газом и кислородом, которые оперативно вынесли из помещения, предотвратив возможный взрыв и значительные разрушения.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать и не допустить распространение огня в соседние помещения.

Ликвидация занимала около двух часов. В результате пожара уничтожены автомобиль, мотоцикл и кровля здания СТО на площади 40 м².

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

