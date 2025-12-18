В Одесі сталася пожежа на СТО
Пожежа сталася ввечері 17 грудня в Хаджибейському районі Одеси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На вулиці Степовій горів автомобіль та дах будівлі СТО. Вогнеборцям вдалось врятувати від вогню сусідні приміщення.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Ймовірна причина пожежі – аварійний режим роботи акумуляторної батареї автівки.
Нагадаємо, ввечері 16 грудня у Запоріжжі сталася пожежа на території приватного підприємства. На щастя, ніхто не постраждав.
