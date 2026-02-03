16:30  03 лютого
У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
09:30  03 лютого
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 16:55

У Резерв+ з'явилися нові відстрочки

03 лютого 2026, 16:55
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Загалом 90% відстрочок продовжуються без подання заяв, довідок і черг. Підстави перевіряються через державні реєстри, а підтвердження відображається в застосунку Резерв+

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міноборони.

Як зазначається, до 2 лютого включно відбувалося чергове автоматичне продовження. Тепер до механізму додали відстрочки для семи категорій українців:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;

опікуни недієздатної людини;

ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;

ті, хто доглядає за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

шкільні вчителі.

Автопродовження також зберігається для визначених раніше категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військові, звільнені з полону.

Користувачі Резерв+, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримали push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення, що відстрочку продовжено.

Як повідомлялось, в Україні різко зросла кількість заброньованих від мобілізації. Відповідну заяву зробили у Міністерстві економіки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Резерв+ Міноборони відтермінування бронювання від мобілізації
Міноборони відреагувало на ситуацію з виїздом колишнього військовополоненого за кордон
29 січня 2026, 14:12
У Резерв+ запрацювала нова функція
28 січня 2026, 21:18
2 млн українців ухиляються від мобілізації: заява Федорова
14 січня 2026, 12:46
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Громадянин Польщі допомагав росіянам організувати замах на Зеленського
03 лютого 2026, 17:06
У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
03 лютого 2026, 16:30
Зеленський затвердив нову структуру Плану оборони України
03 лютого 2026, 16:18
У Львові чоловік оформив кредит на мертву матір
03 лютого 2026, 16:15
У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію
03 лютого 2026, 16:03
Українські прикордонники показали, як знищують окупантів на Донеччині
03 лютого 2026, 15:45
Українцям обіцяли і блекаут у Москві, і потужність в Ялті, і незламність
03 лютого 2026, 15:35
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
03 лютого 2026, 15:09
На Донеччині затримали агента ФСБ, який "втемну" використовував матір для шпигунства за ЗСУ
03 лютого 2026, 14:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »