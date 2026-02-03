У Резерв+ з'явилися нові відстрочки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Загалом 90% відстрочок продовжуються без подання заяв, довідок і черг. Підстави перевіряються через державні реєстри, а підтвердження відображається в застосунку Резерв+

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міноборони.

Як зазначається, до 2 лютого включно відбувалося чергове автоматичне продовження. Тепер до механізму додали відстрочки для семи категорій українців:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;

опікуни недієздатної людини;

ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;

ті, хто доглядає за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

шкільні вчителі.

Автопродовження також зберігається для визначених раніше категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військові, звільнені з полону.

Користувачі Резерв+, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримали push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення, що відстрочку продовжено.

Як повідомлялось, в Україні різко зросла кількість заброньованих від мобілізації. Відповідну заяву зробили у Міністерстві економіки.