У Резерв+ з'явилися нові відстрочки
Загалом 90% відстрочок продовжуються без подання заяв, довідок і черг. Підстави перевіряються через державні реєстри, а підтвердження відображається в застосунку Резерв+
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міноборони.
Як зазначається, до 2 лютого включно відбувалося чергове автоматичне продовження. Тепер до механізму додали відстрочки для семи категорій українців:
батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
опікуни недієздатної людини;
ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
ті, хто доглядає за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;
батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
шкільні вчителі.
Автопродовження також зберігається для визначених раніше категорій:
люди з інвалідністю;
тимчасово непридатні до служби;
батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;
жінки та чоловіки військових з дитиною;
батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
студенти, аспіранти;
працівники вищої та профосвіти;
люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
військові, звільнені з полону.
Користувачі Резерв+, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримали push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення, що відстрочку продовжено.
Як повідомлялось, в Україні різко зросла кількість заброньованих від мобілізації. Відповідну заяву зробили у Міністерстві економіки.