Громадянин Польщі допомагав росіянам організувати замах на Зеленського

фото: Офіс Президента України

У Польщі визнали винним у шпигунстві на користь Росії 50-річного чоловіка, який у 2024 році брав участь в організації замаху на президента України Володимира Зеленського

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву представника координатора спецслужб країни Яцека Добжинського.

Як зазначається, фігурант заявляв про бажання працювати на російську розвідку та виконувати її завдання. Зокрема, він мав передавати РФ дані щодо охорони аеропорту Жешув-Ясьонка для планування замаху на Зеленського.

Окружний суд Замостя визнав чоловіка винним за висунутими звинуваченнями та засудив до покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Як повідомлялось, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну росіяни намагалися вбити Володимира Зеленського. Тоді загинули люди всередині Офісу Президента. Про це заявив сам президент України.