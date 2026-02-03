16:30  03 лютого
У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
09:30  03 лютого
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
03 лютого 2026, 15:45

Українські прикордонники показали, як знищують окупантів на Донеччині

03 лютого 2026, 15:45
фото: ДПСУ
Прикордонники завдали потужних ударів по ворожих позиціях на Лиманському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" стримують рух противника на Донеччині.

"Важлива ціль – пункти управління БпЛА росіян та їх FPV-засідки. Ми виявляємо й мінусуємо ці цілі, не даючи ворогу працювати на нашій ділянці фронту", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, армія РФ намагається прорвати фронт на Донеччині. Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець.

війна відео Донецька область фронт втрати росіян ДПСУ
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
