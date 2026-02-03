Українські прикордонники показали, як знищують окупантів на Донеччині

фото: ДПСУ

Прикордонники завдали потужних ударів по ворожих позиціях на Лиманському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" стримують рух противника на Донеччині.

"Важлива ціль – пункти управління БпЛА росіян та їх FPV-засідки. Ми виявляємо й мінусуємо ці цілі, не даючи ворогу працювати на нашій ділянці фронту", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, армія РФ намагається прорвати фронт на Донеччині. Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець.