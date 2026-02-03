Українські прикордонники показали, як знищують окупантів на Донеччині
Прикордонники завдали потужних ударів по ворожих позиціях на Лиманському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" стримують рух противника на Донеччині.
"Важлива ціль – пункти управління БпЛА росіян та їх FPV-засідки. Ми виявляємо й мінусуємо ці цілі, не даючи ворогу працювати на нашій ділянці фронту", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, армія РФ намагається прорвати фронт на Донеччині. Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець.
