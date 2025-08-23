Росіяни вдарили з авіації по селищу на Харківщині: є постраждалі
У пʼятницю, 22 серпня, близько 23:00 російські військові завдали авіаудару по селищу Ківшарівка Куп’янського району
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої авіаатаки пошкоджені будинки. Дві жінки отримали травми та поранення.
Правоохоронці задокументували наслідки російського удару.
Нагадаємо, у ніч на 23 серпня російська армія атакувала Україну 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 36 ворожих дронів.
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Сумщина під ударами дронів і авіабомб: зруйновані будинки та церква, поранений чоловік
23 серпня 2025, 17:48Зеленський призначив нового начальника Покровської РДА
23 серпня 2025, 17:19Відряджену до Запоріжжя суддю відсторонили за виправдання агресії РФ
23 серпня 2025, 16:21У Полтаві дерево впало на автомобіль: постраждали жінка з дитиною
23 серпня 2025, 15:50На Харківщині бізнес підтримують на шляху до енергонезалежності
23 серпня 2025, 15:20Росія прагне продовжувати війну, щоб збільшити площу окупованих територій, – Стубб
23 серпня 2025, 14:48Зв’язали й пограбували: на Харківщині в квартиру матері військового увірвалися нападники
23 серпня 2025, 14:27На Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ: постраждали четверо людей, серед них 15-річний хлопець
23 серпня 2025, 13:54Росіяни вдарили по пожежній частині на Донеччині: наслідки
23 серпня 2025, 13:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі блоги »