Рівненщина після негоди: рятувальники ліквідовували наслідки буревію

фото: ДСНС Рівненщини

Упродовж минулої доби Рівненщиною пронеслася негода з потужними зливами та сильним вітром. Через це на дорогах області повалені дерева заблокували рух транспорту

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що підрозділи ДСНС тричі виїжджали на виклики громадян, щоб ліквідувати наслідки стихії.

Рятувальні роботи проводились у Рівному, а також поблизу сіл Кам'яна Гора та Шлях у Рівненському районі.

Рятувальники оперативно розчистили проїжджі частини, відновивши безпечний рух для автомобілів.

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня через ускладнені погодні умови — грози, град і сильні пориви вітру — повністю або частково залишилися без електропостачання 508 населених пунктів.