Ровенщина после непогоды: спасатели ликвидировали последствия урагана

фото: ГСЧС Ровенщины

За прошедшие сутки по Ровенщине пронеслось ненастье с мощными ливнями и сильным ветром. Из-за этого на дорогах области сваленные деревья заблокировали движение транспорта

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что подразделения ГСЧС трижды выезжали на вызовы граждан, чтобы ликвидировать последствия стихии.

Спасательные работы проводились в Ровно, а также вблизи деревень Каменная Гора и Путь в Ровенском районе.

Спасатели оперативно расчистили проезжие части, восстановив безопасное движение автомобилей.

Напомним, по состоянию на утро 9 июня из-за осложненных погодных условий — грозы, града и сильных порывов ветра — полностью или частично остались без электроснабжения 508 населенных пунктов.