На Рівненщині бракує крові: жителів регіону просять про допомогу

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Про це повідомляє пресслужба обласної ради, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше не вистачає крові ІІ та ІІІ груп із негативним резус-фактором.

Через гостру нестачу центр крові закликає громадян планувати донацію не лише у будні, а й у додаткові робочі дні.

Так, Рівненський обласний центр служби крові працюватиме дві суботи у травні.

Перша робоча субота – вже цього тижня, 3 травня. Наступна – 17 травня.

Прийом донорів триває з 8:00 до 13:30 за адресою: місто Рівне, вулиця С. Бандери, 31.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: 067 363 41 44.

Як підготуватися до здачі крові?

Коротку інструкцію щодо підготовки до донації крові підготував Центр громадського здоров'я МОЗ.

За три дні до здавання крові відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять (ці речовини погіршують зсідання крові).

Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові.

За 24 години виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління.

Обов’язково виспіться і з'їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).

Не куріть за годину до здавання крові.

Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.

Нагадаємо, вперше в історії українка стала донором кісткового мозку для іноземного пацієнта. Система автоматизованого підбору встановила, що реципієнтом став мешканець Італії.