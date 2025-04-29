На Рівненщині бракує крові: жителів регіону просять про допомогу
У Рівненській області склалася критична ситуація із запасами крові
Про це повідомляє пресслужба обласної ради, передає RegioNews.
Зазначається, що найбільше не вистачає крові ІІ та ІІІ груп із негативним резус-фактором.
Через гостру нестачу центр крові закликає громадян планувати донацію не лише у будні, а й у додаткові робочі дні.
Так, Рівненський обласний центр служби крові працюватиме дві суботи у травні.
Перша робоча субота – вже цього тижня, 3 травня. Наступна – 17 травня.
Прийом донорів триває з 8:00 до 13:30 за адресою: місто Рівне, вулиця С. Бандери, 31.
Детальну інформацію можна отримати за телефоном: 067 363 41 44.
Як підготуватися до здачі крові?
Коротку інструкцію щодо підготовки до донації крові підготував Центр громадського здоров'я МОЗ.
- За три дні до здавання крові відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять (ці речовини погіршують зсідання крові).
- Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові.
- За 24 години виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління.
- Обов’язково виспіться і з'їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).
- Не куріть за годину до здавання крові.
- Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).
Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.
Нагадаємо, вперше в історії українка стала донором кісткового мозку для іноземного пацієнта. Система автоматизованого підбору встановила, що реципієнтом став мешканець Італії.