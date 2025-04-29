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29 квітня 2025, 14:49

На Рівненщині бракує крові: жителів регіону просять про допомогу

29 квітня 2025, 14:49
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фото: з відкритих джерел
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У Рівненській області склалася критична ситуація із запасами крові

Про це повідомляє пресслужба обласної ради, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше не вистачає крові ІІ та ІІІ груп із негативним резус-фактором.

Через гостру нестачу центр крові закликає громадян планувати донацію не лише у будні, а й у додаткові робочі дні.

Так, Рівненський обласний центр служби крові працюватиме дві суботи у травні.

Перша робоча субота – вже цього тижня, 3 травня. Наступна – 17 травня.

Прийом донорів триває з 8:00 до 13:30 за адресою: місто Рівне, вулиця С. Бандери, 31.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: 067 363 41 44.

Як підготуватися до здачі крові?

Коротку інструкцію щодо підготовки до донації крові підготував Центр громадського здоров'я МОЗ.

  • За три дні до здавання крові відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять (ці речовини погіршують зсідання крові).
  • Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові.
  • За 24 години виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління.
  • Обов’язково виспіться і з'їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).
  • Не куріть за годину до здавання крові.
  • Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.

Нагадаємо, вперше в історії українка стала донором кісткового мозку для іноземного пацієнта. Система автоматизованого підбору встановила, що реципієнтом став мешканець Італії.

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