На Ровенщине не хватает крови: жителей региона просят о помощи

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В Ровенской области сложилась критическая ситуация с запасами крови

Об этом сообщает пресс-служба областного совета, передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего не хватает крови II и III групп с отрицательным резус-фактором.

Из-за острой нехватки центр крови призывает граждан планировать донацию не только по будням, но и в дополнительные рабочие дни.

Так, Ровенский областной центр службы крови будет работать две субботы в мае.

Первая рабочая суббота – уже на этой неделе, 3 мая. Следующая – 17 мая.

Прием доноров с 8:00 до 13:30 по адресу: Ровно, улица С. Бандеры, 31.

Подробную информацию можно получить по телефону: 067 363 41 44.

Как подготовиться к сдаче крови?

Краткую инструкцию по подготовке к донации крови подготовил Центр общественного здоровья Минздрава.

За три дня до сдачи крови откажитесь от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств (эти вещества ухудшают свертывание крови).

Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови.

Через 24 часа исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соление.

Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).

Не курите за час до сдачи крови.

Не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головные боли, слабость).

Во время осмотра врачом перед донацией откровенно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарства, алкоголя, наркотических веществ и перенесенных заболеваний.

Напомним, впервые в истории украинка стала донором костного мозга для иностранного пациента. Система автоматизированного подбора установила, что реципиентом стал житель Италии.