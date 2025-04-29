На Ровенщине не хватает крови: жителей региона просят о помощи
В Ровенской области сложилась критическая ситуация с запасами крови
Об этом сообщает пресс-служба областного совета, передает RegioNews.
Отмечается, что больше всего не хватает крови II и III групп с отрицательным резус-фактором.
Из-за острой нехватки центр крови призывает граждан планировать донацию не только по будням, но и в дополнительные рабочие дни.
Так, Ровенский областной центр службы крови будет работать две субботы в мае.
Первая рабочая суббота – уже на этой неделе, 3 мая. Следующая – 17 мая.
Прием доноров с 8:00 до 13:30 по адресу: Ровно, улица С. Бандеры, 31.
Подробную информацию можно получить по телефону: 067 363 41 44.
Как подготовиться к сдаче крови?
Краткую инструкцию по подготовке к донации крови подготовил Центр общественного здоровья Минздрава.
- За три дня до сдачи крови откажитесь от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств (эти вещества ухудшают свертывание крови).
- Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови.
- Через 24 часа исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соление.
- Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).
- Не курите за час до сдачи крови.
- Не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головные боли, слабость).
Во время осмотра врачом перед донацией откровенно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарства, алкоголя, наркотических веществ и перенесенных заболеваний.
Напомним, впервые в истории украинка стала донором костного мозга для иностранного пациента. Система автоматизированного подбора установила, что реципиентом стал житель Италии.