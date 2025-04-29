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29 апреля 2025, 14:49

На Ровенщине не хватает крови: жителей региона просят о помощи

29 апреля 2025, 14:49
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фото: из открытых источников
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В Ровенской области сложилась критическая ситуация с запасами крови

Об этом сообщает пресс-служба областного совета, передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего не хватает крови II и III групп с отрицательным резус-фактором.

Из-за острой нехватки центр крови призывает граждан планировать донацию не только по будням, но и в дополнительные рабочие дни.

Так, Ровенский областной центр службы крови будет работать две субботы в мае.

Первая рабочая суббота – уже на этой неделе, 3 мая. Следующая – 17 мая.

Прием доноров с 8:00 до 13:30 по адресу: Ровно, улица С. Бандеры, 31.

Подробную информацию можно получить по телефону: 067 363 41 44.

Как подготовиться к сдаче крови?

Краткую инструкцию по подготовке к донации крови подготовил Центр общественного здоровья Минздрава.

  • За три дня до сдачи крови откажитесь от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств (эти вещества ухудшают свертывание крови).
  • Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови.
  • Через 24 часа исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соление.
  • Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).
  • Не курите за час до сдачи крови.
  • Не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головные боли, слабость).

Во время осмотра врачом перед донацией откровенно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарства, алкоголя, наркотических веществ и перенесенных заболеваний.

Напомним, впервые в истории украинка стала донором костного мозга для иностранного пациента. Система автоматизированного подбора установила, что реципиентом стал житель Италии.

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