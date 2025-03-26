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На Рівненщині продовжують розслідувати вбивство. Чоловік у п'яному стані вбив одного зі знайомих та травмував іншого

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Суд обрав запобіжний захід (тримання під вартою) чоловіку, який вбив одного знайомого та поранив іншого. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Сам інцидент стався в грудні минулого року. Між чоловіками віком 37-ми, 53-ох та 65-ти років раптово виник конфлікт за місцем проживання останнього. Під час сварки господар почав бити гостей ножем. 53-річному гостю зловмисник наніс два удари ножем, один з яких у серце, від чого той помер на місці.

При цьому 37-річному чоловіку пенсіонер завдав не менше п’яти ударів у спину та підборіддя. Потерпілий зумів втекти та був у подальшому госпіталізований до лікарні (зараз його життю нічого не загрожує).

Нагадаємо, раніше жителя Київської області засудили до довічного ув'язнення за вбивство 10-річної дівчинки.