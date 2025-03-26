14:59  26 березня
На Донеччині командира оштрафували на 17 тис. грн за смерть солдата
11:17  26 березня
На Кіровоградщині працівниця суду незаконно нарахувала підлеглим понад 150 000 гривень доплат
10:11  26 березня
На Буковині судитимуть експосадовця, який за 8000 євро переправляв чоловіків через кордон
UA | RU
UA | RU
26 березня 2025, 20:55

На Рівненщині за ґрати відправили чоловіка, який вбив одного знайомого і поранив іншого

26 березня 2025, 20:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині продовжують розслідувати вбивство. Чоловік у п'яному стані вбив одного зі знайомих та травмував іншого

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Суд обрав запобіжний захід (тримання під вартою) чоловіку, який вбив одного знайомого та поранив іншого. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Сам інцидент стався в грудні минулого року. Між чоловіками віком 37-ми, 53-ох та 65-ти років раптово виник конфлікт за місцем проживання останнього. Під час сварки господар почав бити гостей ножем. 53-річному гостю зловмисник наніс два удари ножем, один з яких у серце, від чого той помер на місці.

При цьому 37-річному чоловіку пенсіонер завдав не менше п’яти ударів у спину та підборіддя. Потерпілий зумів втекти та був у подальшому госпіталізований до лікарні (зараз його життю нічого не загрожує).

Нагадаємо, раніше жителя Київської області засудили до довічного ув'язнення за вбивство 10-річної дівчинки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство
У Дніпрі чоловік убив знайомого і викинув тіло: зловмиснику світить до 15 років
26 березня 2025, 09:57
У Хмельницькому засудили чоловіка, який викинув собаку з 9 поверху
26 березня 2025, 04:20
Вбив собаку, скинувши зі сходів: жителя Києва відправили за ґрати
25 березня 2025, 00:03
Всі новини »
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
На Черкащині в пожежі загинула жінка
26 березня 2025, 21:15
Втік прямо з автівки, яка везла до військової частини: на Львівщині судили чоловіка за ухилення від служби
26 березня 2025, 20:25
У Харкові п'яний чоловік жорстоко побив власну матір
26 березня 2025, 20:00
СБУ оголосила про підозру відомому пропагандисту
26 березня 2025, 19:37
У Сумській області ще з чотирьох населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію
26 березня 2025, 18:54
У Київському ТЦК прокоментували інформацію про побиття мобілізованого
26 березня 2025, 18:32
Українців попередили про погоду на 27 березня
26 березня 2025, 18:20
Стало відомо, скільки будинків у Києві вже відключили від опалення
26 березня 2025, 18:04
Стрілянина в Києві: поліція затримала стрілка
26 березня 2025, 17:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »