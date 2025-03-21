фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Чоловік пішки незаконно потрапив до прикордоння, де втратив орієнтування та зайшов у болото. Намочивши одяг та взуття, він майже добу самотужки намагався вибратись у зворотному напрямку, але безрезультатно. Поряд з цим температура повітря вночі почала знижуватись і досягнула позначки -8.

Прикордонники надали чоловіку першу необхідну допомогу, після чого доставили до лікарні. У нього діагностували обмороження ніг.

Наразі життю "мандрівника" нічого не загрожує. Однак тепер йому доведеться відповідати за порушення прикордонного законодавства.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон за підробленими документами.