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21 марта 2025, 00:36

Пытался сбежать из страны: в приграничье Ровенщины мужчина заблудился и обморозил ноги

21 марта 2025, 00:36
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фото: ГПСУ
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На днях пограничники обнаружили жителя города Кременчуга, заблудившегося в украинском Полесье

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Мужчина пешком незаконно попал в приграничье, где потерял ориентировку и зашел в болото. Намочив одежду и обувь, он почти сутки самостоятельно пытался выбраться в обратном направлении, но безрезультатно. Наряду с этим температура воздуха ночью начала снижаться и достигла отметки -8.

Пограничники оказали мужчине первую необходимую помощь, после чего доставили в больницу. У него диагностировали обморожение ног.

Сейчас жизни "путешественнику" ничего не угрожает. Однако теперь ему придется отвечать за нарушение пограничного законодательства.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали мужчину, который пытался выехать за границу по поддельным документам.

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