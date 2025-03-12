фото: прокуратура

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Незаконную схему быстрого обогащения организовал житель Ровенского района. Вместе с сообщниками он без соответствующей лицензии закупал оптовые партии табака и комплектующих для сигарет без разрешительных документов. Затем этот товар распространяли более мелкими партиями и отправляли по всей стране.

Во время обысков правоохранители изъяли 1635 кг табака, 521 коробку гильз для сигарет (каждая из которых по 500 и 1000 шт), 217 машинок для набивки сигарет, вкусовые капсулы, ароматизаторы, а также деньги, банковские карты и черные записи.

Общая стоимость изъятой контрафактной продукции составляет более 1,2 млн грн.

На имущество наложен арест для обеспечения его дальнейшей конфискации. Назначены необходимые экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове разоблачили масштабные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя и сигарет.