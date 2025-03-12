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12 марта 2025, 04:20

В Ровенской области накрыли подпольный табачный бизнес: изъяли товара на 1,2 млн гривен

12 марта 2025, 04:20
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фото: прокуратура
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Правоохранители разоблачили в Ровенской области группу лиц, наладивших подпольный табачный бизнес

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Незаконную схему быстрого обогащения организовал житель Ровенского района. Вместе с сообщниками он без соответствующей лицензии закупал оптовые партии табака и комплектующих для сигарет без разрешительных документов. Затем этот товар распространяли более мелкими партиями и отправляли по всей стране.

Во время обысков правоохранители изъяли 1635 кг табака, 521 коробку гильз для сигарет (каждая из которых по 500 и 1000 шт), 217 машинок для набивки сигарет, вкусовые капсулы, ароматизаторы, а также деньги, банковские карты и черные записи.

Общая стоимость изъятой контрафактной продукции составляет более 1,2 млн грн.

На имущество наложен арест для обеспечения его дальнейшей конфискации. Назначены необходимые экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове разоблачили масштабные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя и сигарет.

Ровенская область склады обыск табак
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