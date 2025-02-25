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25 лютого 2025, 02:23

Два дні блукав лісами Полісся: на Рівненщині затримали чоловіка, який намагався потрапити до ЄС

25 лютого 2025, 02:23
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фото: ДПСУ
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Прикордонники врятували жителя Дніпропетровської області, який дві доби блукав лісом, намагаючись потрапити в ЄС

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Про намір незаконно перетнути кордон 24-річний чоловік попередив дружину і телефонував їй під час маршруту. Коли зв’язок обірвався, вона занепокоїлася та звернулася до правоохоронців, повідомивши, що чоловік прямував до кордону без їжі та води.

Прикордонники розпочали пошук. Вже незабаром в лісовому масиві серед боліт, на межі Рівненської та Житомирської областей, виявили заблукалого. Відстань до кордону була чимала.

Чоловік планував незаконно перетнути кордон до ЄС, але маршрут прокладав сам і заблукав. Спершу натрапив на мінне поле, обійшов його, але зупинився перед парканом із колючим дротом. Рухаючись уздовж огорожі, почув завивання вовків, злякався й повернув назад. Збився зі шляху, застряг у болоті, ледве вибрався, але потрапив у ще одне. Дві доби блукав Поліссям, поки його не знайшли прикордонники.

Чоловіку надали необхідну допомогу та доставили до підрозділу. Тепер горе-порушнику доведеться відповідати в адміністративному порядку.

Нагадаємо, раніше правоохоронці в різних областях викрили схеми щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон. Зокрема, йдеться про продаж фейкових довідок ВЛК.

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